وكيل "تعليم البحيرة" للموجهين: لا تضعوا أسئلة سياسية بالامتحانات

أكد محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، ضرورة الالتزام التام بالقوانين والقواعد المنظمة للامتحانات، خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، المقرر لها الأحد 29 أبريل الجاري.

وناقش وكيل الوزارة، خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الثلاثاء، مع مديري عموم الإدارات التعليمة والموجهين العموم بالمديرية، القرار الوزاري رقم 377 بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 313، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام التام بتطبيق ما جاء بالقرار.

ووجّه "سعد"، بمواجهة الغش بكافة الطرق للقضاء عليه ومحاسبة من يقوم به طبقًا للقوانين المنظمة لذلك، وسرعة الانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات وطباعتها، وضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وأن تكون مناسبة للوقت المتاح للإجابة، وعدم اشتمال الأسئلة على أي جزء سياسي والاستعداد التام من خلال تشكيل لجان النظام والمراقبة وإعلان الجداول وأرقام الجلوس للطلاب.

وشدّد وكيل التعليم، على ضرورة تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وغرفة عمليات فرعية في كل إدارة لمتابعة الامتحانات، وضرورة الإبلاغ عن أي طارئ يحدث خلال الامتحانات، وسرعة التواصل مع مديري المدارس للمساعدة في مواجهة أي مشكلة قد تحدث أثناء الامتحانات، وأن يتحمل كلُ مسئوليته أثناء سير الامتحانات، مع وجود موجه مقيم أثناء الامتحانات، إضافة إلى توفير جو من الهدوء للطلاب خلال الامتحانات وتوفير كافة السبل لمرور الامتحانات دون حدوث أي معوقات.