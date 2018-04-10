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الوطن

"مصر للطيران" ترد على واقعة "إعادة استخدام العصائر" على متن رحلاتها

منذ 21 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة
"مصر للطيران" ترد على واقعة "إعادة استخدام العصائر" على متن رحلاتها

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نفت شركة مصر للطيران صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص قيام إحدى المضيفات بإعاده بقايا أكواب عصير إلى علبتها مرة أخرى وتقديمها للركاب.

وأكدت الشركة أن هذه الواقعة غير صحيحة بالمرة، وذلك بعد قيامها بالتحقق منها، موضحة أن هذا الأمر ليس من نهجها.

وأضافت في بيان أن الشركة تطبق جميع المعايير الدولية المتبعة على الطائرات، وهو ما تؤكده الاعتمادات والتفتيشات الدولية المستمرة.

وأشارت الشركة إلى أنه تلاحظ  خلال الفترة الماضية تكرار الأعطال بمكونات دورة التكييف بطائرات شركة إكسبريس إحدى شركات مصر للطيران، والتي تعمل بالرحلات الداخلية، وبعد المتابعة والمراسلات مع الشركات المصنعة لتلك الأجزاء، أفادتا بأن سبب ذلك هو التخلص من مخلفات المشروبات مثل القهوة والعصائر والمياه الغازية في حوض الـforward galley للطائرات، فتم التنبيه بتلافي هذا الأمر لتجميع النفايات ثم إلقائها في الـAFT Galley، وهو ما قامت به المضيفة، لضمان عدم تسرب أي مواد سائلة بما يؤدي لحدوث الأعطال المذكورة مرة أخرى وتمهيدا لإلقائها في الـAFT Galley مكان المخلفات النهائي.

ونفت الشركة ما أثاره البعض من أن ما قامت به المضيفة بإعادة العصير مرة أخرى جاء توفيرا للنفقات، خاصة وأن الرحلة على متن هذه الطائرة كانت الأخيرة وفقا لجدول تشغيل ذلك اليوم ولن يتم تموينها لرحلة أخرى كما أن تكلفة تموين الطائرات بالعصائر ليست من المواد مرتفعة التكلفة مقارنة بعناصر ومكونات التشغيل الأخرى.

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