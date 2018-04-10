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الوطن

محافظ أسوان يلتقي وفد السفارة الصينية

منذ 15 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
محافظ أسوان يلتقي وفد السفارة الصينية

محافظ أسوان يلتقي وفد السفارة الصينية

التقى اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، وفد السفارة الصينية، برئاسة سو لي، مستشارة الشئون القنصلية بالسفارة، بمكتبه بديوان عام محافظة أسوان.

وأعرب المحافظ عن ترحيب أسوان الدائم بالسياحة الصينية، والتي شهدت، خلال العامين الماضيين، طفرة كبيرة بجانب مشاركة الجانب الصيني في الاحتفاليات والمهرجانات المختلفة، وكان آخرها فعاليات مهرجان تعامد الشمس على معبدي رمسيس الثاني في 21 و22 فبراير الماضي، بالإضافة إلى تنامي حجم الاستثمارات الصينية والتي كان آخرها المشاركة في التحالف الدولى لإنشاء 3 محطات بالمدينة الشمسية ببنبان.

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة ترحب دائمًا بالسياحة الصينية، وتعتبر الصين من أهم الدول المصدرة للسياحة العالمية إلى مصر خاصة أسوان والأقصر، ولذا فإنه شخصيًا يهتم بالاستماع إلى أي تعليقات أو مقترحات أو أفكار جديدة تساهم فى زيادة معدلات السياحة الصينية سواء فى الشق الخاص بتأمين السياح أو الشق الخاص بتقديم التسهيلات للسائحين، بجانب توفير الخدمات السياحية بجودة عالية مع رفع كفاءة المواقع والمزارات السياحية.

وأكد حجازي أن تنفيذ هذه المقترحات يقع الجزء الأكبر منه على الهيئة العامة لتنشيط السياحة في حين أن هناك الجزء الآخر الذي ستسعى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، ومنه على سبيل المثال إقامة استراحات تتوافر فيها الخدمات السياحية على طريق "أسوان - أبو سمبل"، لتسهيل رحلة السائحين بالشكل المطلوب.

ومن جانبها أكدت سو لي بأن زيارة الوفد الصينى لأسوان تأتي ضمن اهتمام السفارة الصينية بزيادة أعداد السائحين الصينيين إلى هذه المحافظة العريقة من خلال تبادل وجهات النظر، وإقامة التواصل الدائم والتعاون المطلوب حتى يتسنى للسائح الصينى الاستمتاع بالمعالم والمزارات السياحية ذات الحضارة العظيمة.

وأوضحت سو لي أن السياحة الصينية الوافدة إلى مصر شهدت طفرة كبيرة، حيث زار أكثر من 300 ألف سائح صيني مصر في العام الماضي، وسيزداد معدل السياحة الصينية فى هذا العام بنسبة أكبر، حيث إنه مستهدف وصولها إلى حوالى مليون سائح سنويًا، وهو الذي يحتاج إلى وضع إرشادات للسائحين باللغة الصينية في المطار والفنادق والمعالم السياحية مع توزيع كتب الإرشاد السياحي الصينية على السائحين، علاوة على زيادة أعداد المرشدين السياحيين المتحدثين باللغة الصينية.

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