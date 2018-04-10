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الوطن

4 قتلى و20 مصاباً فى مشاجرات بالأسلحة البيضاء بين الأهالى فى 5 محافظات

منذ 5 دقيقة
كتب: محمود الحصرى وحسن صالح وإبراهيم رشوان وأحمد حفنى ومحمد الرملى

من النسخة الورقية

العدد : 2173

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4 قتلى و20 مصاباً فى مشاجرات بالأسلحة البيضاء بين الأهالى فى 5 محافظات

صورة أرشيفية

لقى 4 أشخاص على الأقل مصرعهم فى مشاجرات دامية شهدتها عدة محافظات اليوم، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 20 آخرين، وتبين أن أبرز أسبابها إما خلافات بين الجيران، أو بسبب حرق القمامة، أو نتيجة أعمال بلطجة.

ففى الإسكندرية، لقى مواطن مصرعه وأصيب 5 آخرون فى مشاجرة بين عائلتين بمنطقة عزبة «عبدالمنعم رياض»، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، بسبب محاولة شاب معاكسة فتاة.

وفى المنوفية، شهدت قرية «الخطاطبة»، التابعة لمركز السادات، مشاجرة بين عائلتين، أسفرت عن مصرع سائق وإصابة 5 آخرين. بسبب خلافات الجيرة.

كما تلقى مدير الأمن إخطاراً آخر باندلاع مشاجرة بين عائلتين فى قرية «أبشيش»، التابعة لمركز قويسنا، وسقوط عدد من المصابين، وتبين من المعاينة نشوب مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة.

ولقى عامل مصرعه فى مشاجرة مع عدد من جيرانه بسبب حرق القمامة فى محافظة القليوبية، حيث تلقى مدير الأمن، اللواء إيهاب خيرت، إخطاراً بورود بلاغ إلى مركز شرطة الخانكة باندلاع مشاجرة بمنطقة «منشية الجبل الأصفر»، ووفاة أحد المواطنين وإصابة 3 آخرين.

خلافات الجيرة وحرق القمامة ومعاكسة الفتيات أبرز الأسباب.. والنيابات المختصة تباشر التحقيقات

وبينت التحريات أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب قيام الطرف الثانى بإشعال النار فى بعض القمامة بجوار سيارة الأول، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الثانى بالتعدى على الرابع بسلاح أبيض «مطواة»، محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وفر هارباً، إلا أن ضباط وحدة مباحث المركز تمكنوا من ضبط جميع أفراد الطرف الأول.

وفى بورسعيد، لقى صياد مصرعه بعد تلقيه عدة طعنات قاتلة من قبل مجهولين، أثناء وجوده على متن قارب خشبى على شاطئ قرية «الجرابعة»، فيما أصيب 4 أشخاص من عائلتين فى مشاجرة بقرية «كفر أبومندور»، التابعة لمركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه، وإحداث الإصابات المشار إليها، بسبب خلافات الجيرة.

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