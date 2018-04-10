تسجيل الدخول

الوطن

مدمرة أمريكية تقترب من طرطوس والمقاتلات الروسية تحلق فوقها

منذ 53 دقيقة
كتب: الوطن
مدمرة أمريكية تقترب من طرطوس والمقاتلات الروسية تحلق فوقها

صورة أرشيفية

قالت صحيفة "Hurriyet" التركية، اليوم الثلاثاء 10 أبريل، إنه تم رصد سفينة تابعة للقوات البحرية الأمريكية على بعد 100 كيلومتر من ميناء طرطوس السوري، حيث توجد هناك قاعدة بحرية روسية. 

ووفقاً للصحيفة التركية، فإن المقاتلات الروسية حلقت 4 مرات على الأقل فوق المدمرة الأمريكية الموجودة "USS Donald Cook" في مياه البحر الأبيض المتوسط. 

 وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر في البنتاغون، أن المدمرة "USS Donald Cook" كانت قد غادرت ميناء قبرص باتجاه سوريا، مشيرة إلى أن المدمرة مزودة بـ60 صاروخاً مجنحاً من نوع "توماهوك".

وتأتي هذه التقارير بعد يوم واحد من تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقيام بإجراء سريع رداً على الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، وتأكيده على أن كل الخيارات مطروحة، بما في ذلك العمل العسكري.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "واشنطن إكزامينر"، نقلا عن مصدر في البنتاغون، إن السفينة الأمريكية دونالد كوك غادرت الميناء في قبرص يوم الاثنين واتجهت نحو سوريا، مشيرة إلى أن المدمرة مجهزة بـ 60 صاروخ كروز "توماهوك".

بدورها، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن مدمرة أمريكية ثانية قد تدخل البحر المتوسط في الأيام القريبة المقبلة، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين في مجال الدفاع: "توجد شرق البحر المتوسط مدمرة "USS Donald Cook" الصاروخية، ويمكنها المشاركة في أي ضربة على سوريا. ومن المفروض أن تصل مدمرة "USS Porter" إلى هذه المنطقة بعد عدة أيام".

أخبار متعلقة

عاجل| البيت الأبيض: جميع الخيارات مطروحة بشأن سوريا

عاجل| البيت الأبيض: جميع الخيارات مطروحة بشأن سوريا
مقاتلات روسية تقترب على مسافات تنذر بالصدام مع الأمريكية في سوريا

مقاتلات روسية تقترب على مسافات تنذر بالصدام مع الأمريكية في سوريا
البنتاجون يرفض التعليق على نقل مقاتلات روسية إلى سوريا

البنتاجون يرفض التعليق على نقل مقاتلات روسية إلى سوريا
ماكرون: لو نفذت ضربات في سوريا فستستهدف "القدرات الكيمياوية" للأسد

ماكرون: لو نفذت ضربات في سوريا فستستهدف "القدرات الكيمياوية" للأسد

التعليقات

العار يلاحق «زمالك مرتضى»

أحدث الأخبار

وزير الري يلتقي رئيس غرفة التجارة الأمريكية ورئيس شركة الريف المصري

وزير الري يلتقي رئيس غرفة التجارة الأمريكية ورئيس شركة الريف المصري

رئيس البنك الأهلي: 40% من حائزي شهادة "أمان" سيدات

رئيس البنك الأهلي: 40% من حائزي شهادة "أمان" سيدات

الآثار: جبانة العناني تحوي أقدم شاهد أثري أسلامي

الآثار: جبانة العناني تحوي أقدم شاهد أثري أسلامي

المسلماني: بعض المواطنين الأفغان يعتقدون أن بن لادن مازال حيا

المسلماني: بعض المواطنين الأفغان يعتقدون أن بن لادن مازال حيا

حبس عاطل بتهمة سرقة هواتف المواطنين بالأكراه بالسيدة زينب

حبس عاطل بتهمة سرقة هواتف المواطنين بالأكراه بالسيدة زينب

اختيارات الوطن

«صلاح» يحقق 3 أرقام قياسية بعد هدفه أمام «السيتي»

«صلاح» يحقق 3 أرقام قياسية بعد هدفه أمام «السيتي»

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

بالفيديو| صلاح يقود ليفربول لإقصاء مانشستر سيتي والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

بالفيديو| صلاح يقود ليفربول لإقصاء مانشستر سيتي والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

الأكثر قراءة

عاجل