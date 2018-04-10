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الوطن

فيتو روسي ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن سوريا

منذ 55 دقيقة
كتب: أ ف ب
فيتو روسي ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن سوريا

مجلس الأمن

استخدمت روسيا حق الفيتو، اليوم الثلاثاء، في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار أمريكي يقضي بإنشاء آلية تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك بعد الاعتداءات التي وقعت السبت الماضي في مدينة دوما السورية قرب دمشق.

ووافقت 12 دولة على مشروع القرار الأمريكي، في حين عارضته روسيا وبوليفيا، وامتنعت الصين عن التصويت.

وكان مشروع القرار يدعو إلى إنشاء "آلية تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة" على أن تعمل لمدة سنة للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا. وهذا الفيتو هو الثاني عشر الذي تستخدمه روسيا في مجلس الامن بشأن الملف السوري منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011.

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