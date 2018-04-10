وصول 30 كرتونة سيديهات DVD بها المناهج لطلبة الثانوية بشمال سيناء

وصلت إلى الإدارات التعليمية، بمحافظة شمال سيناء، 30 كرتونة بها الأسطوانات، الخاصة بالمناهج الثقافية ومواد التخصص، للثانوية العامة، والتي توفرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعويضهم عن توقف الدراسة منذ شهرين، وذلك للقيام بتوزيعها على المدارس، ومن المقرر أن يبدأ التسليم للطلاب الخميس.

وذكرت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن عدد 3600 طالبًا بالثانوية العامة، سوف يتسلموا مجموعة من أسطوانات المناهج، عقب استلام المدارس الدفعة الأولى، لافتة إلى أنها قد تصل إلى 8 أسطوانات لكل طالب.

وأوضحت مرتجى، أن الدفعة الأولى التي وصلت جرى تخصيصها لطلبة بئر العبد ورمانة والشيخ زويد والحسنة، وعددها 30 كرتونة، وجارى وصول 30 كرتونة أخرى سوف تخصص لطلبة العريش والمنقولين من رفح.

هذا وقالت ليلى مرتجى إن 30 كرتونة أسطوانات المجموعة بها 8 سديهات للطالب، وفيديوهاتdvd تشمل عرض فيديو بشرح تفصيلي كامل.

ويشار إلى أن الدراسة متوقفة بشمال سيناء منذ 9 فبراير الماضي.