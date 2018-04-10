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الوطن

عميد "لغة عربية المنوفية": "اللي لابسين سلاسل مش هايدخلوا الامتحانات"

منذ 32 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
عميد "لغة عربية المنوفية": "اللي لابسين سلاسل مش هايدخلوا الامتحانات"

سيد سلام

قال الدكتور سيد سلام، عميد كلية اللغة العربية بالمنوفية بجامعة الأزهر، إنه قرر منع دخول أي طالب مخالف للزي المتعارف عليه داخل الجامعة لأداء الامتحانات.

وأضاف سلام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن هذا القرار يشمل كلا من "القرع (حلق بعض الرأس وترك بعضها) وارتداء البنطلون الممزق والسلاسل والأساور".

وأشار إلى أنه منذ بداية العام الدراسي وقد وجد بعض الطلاب يرتدون الزي الغير ملائم لمكانة الجامعة وتم تحذيرهم لأنها مخالفة للشرائع ولا يجوز أن يتشبه الرجل بالمرأة بارتدائه السلاسل والأساور ولابد من الالتزام بالزي الأزهري.

وتابع سلام، أن هذا المشهد يعد انحراف مظهري ولا يمكن أن يقود الأمة شباب منحرف لافتا أن الانحراف المظهري هو نابع من الانحراف الفكري.

وأكد، أن 80% من الطلاب كانوا يرتدون مثل هذه الملابس الفاحشة والأساور والسلاسل في بداية الأمر مشيرا إلى أنه بعد أن أصدر هذا القرار فأصبحت النسبة لا تتجاوز الـ 10%.

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