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الوطن

دعما لمسيرة العودة.. حفل زفاف على تخوم غزة بأغان تراثية

منذ 27 دقيقة
كتب: وكالات
دعما لمسيرة العودة.. حفل زفاف على تخوم غزة بأغان تراثية

حدود غزة - صورة أرشيفية

على تخوم قطاع غزة مع إسرائيل، أقام الشاب الفلسطيني محمد الهندي (23 عامًا)، مساء اليوم، حفل زفافه، دعمًا لمسيرة العودة وكسر الحصار، التي تستمر منذ 30 مارس  الماضي، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وعلى وقع الأغاني التراثية الفلسطينية القديمة، وأمام الترسانة العسكرية الإسرائيلية، أصرّ "الهندي" أن يقيم زفافه على أعتاب خيام نصبها ناشطون فلسطينيون قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وتخلل حفل الزفاف فنون غنائية تقليدية، إضافة لأداء رقصة "الدحية"(رقصة بدوية فلسطينية قديمة تؤدى بشكل جماعي).

وقال الهندي: "أريد أن يحمل عرسي (حفل زفاف) رسالة لإسرائيل أن عودتنا للأراضي المحتلة عام 1948 قريبة بإذن الله".

وأضاف "الفرحة ليست في بيوتنا فقط بل في حدودنا، وفرحة بلادنا قريبة".

ومنذ 30 مارس الماضي، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات "العودة" السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

وبلغ عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين السلميين، منذ بداية المسيرات 32 شهيدًا، فضلًا عن 3078 مصابًا، بينهم 105 حالات ما زالت تعاني من أوضاع حرجة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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