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الوطن

"صحة النواب" تناقش مشروع قانون جديد لإجراء التجارب على المرضى

منذ 34 دقيقة
كتب: محمد طارق
"صحة النواب" تناقش مشروع قانون جديد لإجراء التجارب على المرضى

لجنة الصحة بالبرلمان

تناقش لجنة الشئون الصحية، غدا الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد العماري، مشروع قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية المقدم من الحكومة والذي ينظم الأبحاث التي يتم إجراءها على المرضى قبل اعتماد الأدوية الجديدة.

وقالت الحكومة، خلال المذكرة الايضاحية الخاصة بمشروع القانون، إن هذا التشريع يهدف إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمناً للمريض والوقاية من انتشار الأمراض فى المجتمع، ووضع سياسة صحية مبنية على الدليل وحماية المبحوثين فى الأبحاث الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم وتعزيز الفائدة المرجوة من البحوث الطبية بتوفير رعاية متميزة وترسيخ الطب المبنى على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.

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