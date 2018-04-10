"بيطري الوادي الجديد" يواصل تنفيذ حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

واصلت الفرق البيطرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، تنفيذ برامج تحصين الثروة الحيوانية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، في إطار فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية، والتي تستمر حتى 10 مايو المقبل.

وقال الدكتور شنودة توفيق، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، إن الفرق البيطرية نفذت اليوم حملة بمناطق: بئر الحامور، أيمن الجوهري بئر 1 بموط بالداخلة، بجوار مسجد الغربية بقرية أسمنت، الري بالشيخ والي، بئر 3، بئر الحدادين، بئر عبد الجواد، بئر الجنزوري بقرية الجديدة، قرية عبد القادر بالموهوب، بئر الصاوي وبئر العمدة بقرية الموشية، والقرية الأم بغرب الموهوب، بئر العمدة بعزب القصر، بئر على بقرية الراشدة.

وأضاف شنودة، أنه في مركز الخارجة واصلت الفرق البيطرية تحصين الثروة الحيوانية بمناطق: هيبس، البجوات، مطلة، المنصورة، ناصر البلد بقرية الثورة، والمركزية ببولاق، والشركة 8 ومشاريعها بالمنيرة.

وأوضح مدير عام الطب البيطري، أن الفرق واصلت تحصين الماشية في مركز بلاط بمناطق: أولاد البشندى، أولاد نصر، الخوافة بذخيرة، كما جرى تنفيذ الحملة أيضا بمركز باريس في: بئر 6 بقرية جدة جورمشين 7، وبقرى الأربعين 3 و4، والزراعة 5 بالفرافرة، والقرية الأم بأبو منقار، والخريجين بالنهضة والزراعة 16 بالكفاح.