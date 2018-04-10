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الوطن

"تعليم الوادي الجديد" يستعد لتنظيم مؤتمر لتطوير التعليم بالمحافظة

منذ 14 دقيقة
كتب: شرف غريب
"تعليم الوادي الجديد" يستعد لتنظيم مؤتمر لتطوير التعليم بالمحافظة

مدارس بالوادي الجديد

يستعد قطاع التعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، لعقد مؤتمرًا موسعًا لتطوير التعليم بالمحافظة، وذلك في إطار اهتمام اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالمنظومة التعليمية بالمحافظة والعمل على تطويرها.

وقال ابراهيم عبد العزيز التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى عقد اجتماعات موسعة مع قيادات التعليم بالمحافظة، لمناقشة قضايا التعليم التي سيجري طرحها بالمؤتمر وتشكيل لجنة لوضع تصور للبرنامج العام للمؤتمر.

واضاف التداوي، إنه سيجري تفعيل برنامج القرائية بالمحافظة للنهوض بمستوى الطالب، وتنفيذ القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية والاعدادية، وعقد محاضرات مكثفة مع نخبة متميزة من الموجهين بجميع المواد الدراسية على غرار القوافل التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم التي زارت المحافظة منذ أيام قليلة وعقدت عدة محاضرات لطلاب الشهادة الثانوية العامة لجميع طلاب المحافظة.

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