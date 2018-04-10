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الوطن

اختتام فعاليات احتفالات عيد سوهاج القومي بحفل فني بالمسرح الروماني

منذ 13 دقيقة
كتب: خالد الغويط
اختتام فعاليات احتفالات عيد سوهاج القومي بحفل فني بالمسرح الروماني

اختتام فعاليات احتفالات عيد سوهاج القومي بحفل فني

اختتمت محافظة سوهاج، احتفالاتها بالعيد القومي للمحافظة، اليوم، بحفل فني بالمسرح الروماني بمدينة ناصر.

وبدأت الاحتفالات صباح اليوم، بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، أمام ديوان المحافظة، ثم مسيرة حاشدة بمشاركة ممثلي جميع أطياف المجتمع السوهاجي، للتعبير عن تلاحم ووحدة الشعب السوهاجي في سبيل تحقيق التنمية، واختتمت فعاليات اليوم بالحفل الفني بالمسرح الروماني.

وشهد الحفل كمال شلبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، واللواء احمد عبدالعظيم، مساعد مدير الأمن والعقيد تامر إسماعيل، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلي المرأة والشباب والأحزاب السياسية وأهالى سوهاج.

وتضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية التى بدأت بمجموعة من الأغاني الوطنية لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة سوهاج، ثم مجموعة من الاستعراضات لفرقة الفنون الشعبية.

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