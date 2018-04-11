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الوطن

الخميس.. صالون المقامات في قصر اﻷمير بشتاك

اليوم AM 12:01
كتب: شيماء عادل
الخميس.. صالون المقامات في قصر اﻷمير بشتاك

صالون مقامات بقصر اﻷمير بشتاك

يستضيف صالون المقامات الذي يقيمه بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة من مساء الخميس 12 أبريل، الدكتورة ماجدة عبدالسميع أستاذ الغناء بالمعهد العالي للموسيقي العربية. 

يقام الصالون بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، يصاحبه ريستال بقيادة الدكتورة أمل إبراهيم أستاذ الموسيقة العربية – كلية التربية النوعية، بمشاركة فرقتها الموسيقية حيث تقدم باقة من الأغنيات منهم "دارت الأيام"، "بعيد عنك"، "أنت عمري"، "ليالينا"، "جانا الهوا"، "بتسأل ليه عليا". 

وفكرة صالون المقامات تعود إلى الفنان القدير الراحل محسن فاروق ومن إعداد وتقديم الدكتورة إيناس جلال الدين.

 

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