جولة مسائية مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالسويس بمستشفى الحميات

تفقد الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس، العمل في مستشفى الحميات، في جولة مسائية مفاجئة، للاطمئنان على سير العمل وتواجد الأطباء والتمريض، حيث مر لبيب على العيادات الخارجية وطوارئ الحميات، وتأكد من وجود المستلزمات والأدوية الخاصة باستمرار العمل داخل المستشفى.

وتأكد لبيب، خلال جولته من التسجيل الطبي للمرضى ودقته، وقام بالمرور على غرفة تنفيذ العلاج وغرفه الإجهاد الحراري، واستفسر عن آخر الحالات التي وصلت المستشفى وتم دخولها غرفة الإجهاد الحراري.

كما اطلع وكيل وزارة الصحة، على السجلات الخاصة بالتسجيل الطبي والسجلات الخاصة بصرف المستلزمات والأدوية للمرضى.