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الوطن

بعد قليل.. "صحة النواب" تناقش قانون "التجارب الإكلينيكية"

منذ 27 دقيقة
كتب: محمد طارق
بعد قليل.. "صحة النواب" تناقش قانون "التجارب الإكلينيكية"

أرشيفية

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، بعد قليل، جلستين استماع على مدار اليوم الأربعاء، بشأن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بتنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية.

ومن المتوقع، أن يُشارك في جلستي الاستماع اليوم، ممثلي الوزرات المعنية بتطبيق القانون، بالإضافة إلى ممثلي الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة وعدد من المتخصصين.

جدير بالذكر، أن مشروع القانون يتضمن 12 فصلا ينظم تعريفات القانون وأحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية وآليات المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية واللجان المؤسسية والهيئات القومية الرقابية التابعة له ومراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعي البحث الطبي والتعليق والإنهاء المبكر للبحوث الطبية والمسئوليات والعقوبات حال مخالفة هذا القانون.

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