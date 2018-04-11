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الوطن

أسعار الخضروات ترتفع.. والكوسة بـ5 جنيهات

منذ 36 دقيقة
كتب: جهاد الطويل
أسعار الخضروات ترتفع.. والكوسة بـ5 جنيهات

كوسة

ارتفعت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم، من 50 لـ100 قرش خلال تعاملات اليوم، وفيما يلي قائمة بالأسعار:

الطماطم: من 2 - 5 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس: من 1.8 - 3 جنيهات للكيلوجرام.

البصل: من 1.75 - 2.75 جنيه للكيلوجرام.

الكوسة: من 4 - 5 جنيهات للكيلوجرام.

الجزر "دون عروش": من 1.25 - 2.75 جنيه للكيلوجرام.

الفاصوليا: من 5 -9 جنيهات للكيلوجرام.

الملوخية: من 2.5 - 4.5 جنيه للكيلوجرام.

سبانخ: من 3 - 4.5 جنيه للكيلوجرام.

بسلة: من 5 - 7 جنيهات للكيلوجرام.

خيار"صوب": من 3 - 5 جنيهات للكيلوجرام.

قلقاس: من 4 - 6 جنيهات للكيلوجرام.

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