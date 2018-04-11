ضبط 11 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مطعم بالسيدة زينب

تمكن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول مطعم دون ترخيص بالسيدة زينب، وعثر داخل المطعم علي كميات كبيرة من المواد الغذائية واللحوم مجهولة المصدر وتم التحفظ علي المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

ووردت معلومات وأكدتها تحريات ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة مفادها أن (هاني م .ع .ل) 42 سنة، مسئول عن المطعم الكائن بشارع القصر العيني دائرة قسم شرطة السيدة زينب يدير المطعم بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بداخل المحل بقصد استخدامها في إعداد الوجبات بالمطعم.

وباستهداف المطعم المشار إليه أمكن ضبط المتهم وعثر بداخله علي 7,4 طن زيت طعام و3 طن دقيق و100 زوج حمام و441 رومي وكبد وقوانص وشيش.

وجميع المضبوطات مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة وجرى تحرر محضربالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.