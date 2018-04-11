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الوطن

السيطرة على حريق محدود داخل ضريح وسط الإسكندرية

منذ 19 دقيقة
كتب: محمد الرملى
السيطرة على حريق محدود داخل ضريح وسط الإسكندرية

صورة أرشيفية

نشب حريق داخل ضريح سيدي يعقوب بن عبدالرحمن الكائن بطريق الحرية في العطارين وسط الإسكندرية، اليوم، وتم السيطرة عليها دون حدوث إصابات أو تلفيات.

تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد مدير ادارة شرطة النجده بنشوب حريق داخل ضريح سيدي يعقوب بن عبدالرحمن الكائن بطريق الحرية، وانتقل مأمور وضباط قسم العطارين وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

بالفحص تبين أن الضريح مساحته 25 مترا مربعا، وأن الحريق نشب في كمية من مخلفات ورق الكرتون والأخشاب داخل الضريح دون حدوث إصابات أو تلفيات.

بسؤال المُبلغ "ا. م. ع"، 25 عاما، عامل، مقيم بشارع العبدري في مينا البصل أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للضريح ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحريق تم إخطار الأدلة الجنائية كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

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