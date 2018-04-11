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الوطن

مصرع طفل غرقا في شاطئ المعمورة بالإسكندرية

منذ 24 دقيقة
كتب: محمد الرملى
مصرع طفل غرقا في شاطئ المعمورة بالإسكندرية

صورة ارشيفية

لقي طالب بالمرحلة الإبتدائية يبلغ من العمر 10 سنوات، مصرعه من محافظة قنا، إثر غرقة بمياه البحر بشاطئ المعمورة شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد مأمور قسم المنتزه ثاني من مستشفى شرق المدينة بوصول الطفل "ا. ا. ع"، 10 سنوات طالب بالمرحلة الابتدائية مقيم مركز قوص بمحافظة قنا وتوفي عقب وصوله المستشفى متأثرا بإسفيكسيا الغرق.

بالانتقال والفحص وسؤال والده "ا. ع. ا"، 36 عاما، تاجر، قرر أنه حضر صحبة نجله المذكور لمدينة الإسكندرية للتنزه وحال قيام نجله المذكور بالاستحمام بمياه البحر بشاطئ المعمورة السياحي، جرفه التيار وغرق ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته، وتم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بالمستشفى.

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