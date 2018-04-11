ضبط سائق وعاملين بحوزتهم أسلحة بغرض البلطجة في حملة بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط سائق وعاطلين بحوزتهما أسلحة نارية بقصد البلطجة بشبرا الخيمة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارا بأنه حال قيام أجهزة البحث الجنائي بالمديرية بحملة مكبرة بشبرا الخيمة بقيادة اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، أسفرت جهود الحملة عن قيام النقيب محمد غلاب، ضابط مباحث قسم أول بنها والمعين بخدمة كمين أسفل كوبري مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بضبط كل من، "سويلم. ع"عامل بفرن و"عبد الرحمن. ح" عامل و"محمد. س" سائق وبحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد استخدامها في أعمال البلطجة، حال استقلالهم السيارة رقم ل ع ص 247 ماركة سوزوكي فان حمراء اللون (قيادة الثالث وملك خاله) وبحوزة الأول سلاح ناري بندقية خرطوش ماركة شوت جن تحمل رقم 53441- 13 وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة الأول للسلاح الناري بقصد ارتكاب أعمال البلطجة.

وتمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ضبط "أحمد. ع" عاطل، وبحوزته سلاح ناري مسدس روسي محلي الصنع و6 طلقات من ذات العيار وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

كما تمكنت الحملة من ضبط "إبراهيم. ح" عاطل وبحوزته سلاح ناري مسدس خرطوش محلي الصنع وعدد 11 طلقة من ذات العيار وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.