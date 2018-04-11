"المصرية الصينية" تحتفل بـ 60 عاما من الصداقة بين البلدين

أقامت جمعية الصداقة المصرية الصينية، حفل عشاء بمقر النادي الدبلوماسي المصري، بحضور السفير الصيني بالقاهرة سونج أي قوه وحرمه ولفيف من أعضاء السفارة الصينية، وممثلي كبرى المؤسسات الصينية المستثمرة في مصر، للاحتفال بـ60 عاما من الصداقة بين البلدين، كان في استقبالهم السفير أحمد والي نائب رئيس الجمعية.

حضر الحفل الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، والدكتورة كريمة عبدالكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، والدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والدكتور جلال السعيد وزير النقل السابق، واللواء أحمد حمدي، وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الصينية.