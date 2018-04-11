رئيسة الإذاعة تتابع خريطة برامج رمضان

تواصل نادية مبروك رئيسة الإذاعة المصرية عقد اجتماعات متتالية مع رؤساء الشبكات الإذاعية لمناقشة أفكار خرائطها في موسم رمضان القادم.

وتمت خلال الاجتماعات إعادة مناقشة اقتراح إنتاج الإذاعة مسلسلا يقوم ببطولته نخبة من نجوم الدراما في مصر ليذاع على كل شبكات الإذاعة في مواعيد مختلفة، وهى الفكرة المؤجلة من الموسم الماضي، ولكن لم تتم حتى الان الموافقة عليه لحين تحديد الميزانية النهائية لإنتاج الدراما الإذاعية في الموسم الجديد.

وجرى الاتفاق على انتاج مسلسل دينى للعرض على إذاعة "القران الكريم"، على ان يحصل على موافقة لجنة الدراما بالإذاعة.