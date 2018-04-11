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الوطن

وزير الداخلية يهنئ مفتي الجمهورية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

منذ 24 دقيقة
كتب: محمد بركات
وزير الداخلية يهنئ مفتي الجمهورية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

وزير الداخلية

بعث اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، جاء بها:-

يطيب لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وصادق التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج التي تذكرنا بأن الرسول المصطفى الذي أسرى به الله عز وجل، حمل رسالته ومعجزته الخالدة لنشر الإسلام الحنيف لهداية البشرية وانتشالها من الظلمات والمغالاة إلى الهداية والاعتدال وإعلاء كلمة الحق.. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن نبتهل إلى المولى عز وجل بأن يبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة، وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة ورخاء.. وكل عام وسيادتكم بخير ،،

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