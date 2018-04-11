الأمن الروسي يدعو لتشديد قواعد الهجرة لمنع تسلل الإرهابيين

أعلن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن خطر تسلل الإرهابيين إلى روسيا يتطلب تعزيزًا للإشراف على الهجرة، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال في جلسة المجلس التي جرت في مدينة تشيركيسك الروسية، اليوم: "بهدف منع تنشيط النشاط الإرهابي في شمال القوقاز وانتقاله إلى المناطق الروسية الأخرى يجب علينا منع كل المحاولات لتسلل أعضاء المنظمات الإرهابية الدولية إلى الأراضي الروسية، ولفت أنظارنا لتعزيز الإشراف على سيل المهاجرين على الحدود".

وأضاف أن: "الهزيمة العسكرية لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق غيرت خطط المنظمات الإرهابية والمتطرفة الدولية، مشيرًا إلى أنها تسعى لتركيز جهودهم اليوم على إنشاء خلايا "نائمة" خارج منطقة الشرق الأوسط، والتي من الممكن استخدامها فيما بعد لإجراء عمليات إرهابية كبيرة".

كما شدد على ضرورة تشديد إشراف هيئة الأمن الروسية على الأطفال الروس، الذين عادوا إلى روسيا بعد مرورهم بفترة التدريب العسكري في معسكرات الإرهابيين الدوليين.

وتابع: "يجب أن نعير إهتماما خاصًا على الأطفال الذين تعرضوا للتأثير الدعائي النشيط، ومروا بفترة التدريب في المعسكرات الواقعة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها الإرهابيون".