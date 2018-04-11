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بالصور| سميرة عبدالعزيز تفتتح "مهرجان الحرية" بالإسكندرية

منذ 10 دقيقة
كتب: الهام زيدان
بالصور| سميرة عبدالعزيز تفتتح "مهرجان الحرية" بالإسكندرية

سميرة عبدالعزيز خلال افتتاح المهرجان

افتتحت الفنانة سميرة عبدالعزيز رئيسة مهرجان الحرية المسرحي بالإسكندرية، والدكتور وليد قانوش، مدير مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السابعة مساءً، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الحرية المسرحي، والتى تحمل اسم الفنان الراحل أحمد راسم.

كما شارك في حفل الافتتاح المخرج محمد مرسى إبراهيم مدير المهرجان، وأعضاء لجنتي التحكيم والمشاهدة، وعدد من المسرحيين والفنانين.

بدأت فعاليات المهرجان بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض فيلم تسجيلي عن الفنان الراحل أحمد راسم، والذي تحمل الدورة الخامسة المحلية من مهرجان الحرية للإبداع المسرحي اسمه.

كما كرمت إدارة مهرجان الإبداع المسرحي بالإسكندرية، في دورته الخامسة برئاسة الفنانة سميرة عبدالعزيز، خلال حفل الافتتاح عددًا من الفنانين السكندريين، وهم عثمان محمد علي، اسم الفنان أحمد راسم، الكاتب محمود الطوخي، الفنان محمد شرف، وأحمد هلال.

ويشارك بالمسابقة الرسمية بالدورة المحلية الخامسة من المهرجان، 12 عرضا مسرحيا، وتستمر فعاليات الدورة من يوم 10 وحتى 17 أبريل الجاري.

والعروض اختارتها لجنة مكونة من إسلام عبدالشفيع، وسامح الحضري، وريهام عبدالرازق، وليد جابر، ومحمد شحاتة، ومحمد ميزو، وميسرة صلاح الدين، ويرأس دورة المهرجان الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز والمخرج محمد مرسي إبراهيم مديرا، وتحمل الدورة اسم الفنان الراحل أحمد راسم، ويقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

واختتم الحفل بعرض غنائي، وحكي بطولة الدفعة الخامسة باستوديو الممثل بمركز الحرية للإبداع، وهو عرض خارج المسابقة، على أن تبدأ العروض المشاركة في التقديم ابتداءً من اليوم.

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