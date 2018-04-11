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الوطن

شركات طيران تعدل مساراتها بعد تحذير من احتمال حصول غارات على سوريا

منذ 15 دقيقة
كتب: أ ف ب
شركات طيران تعدل مساراتها بعد تحذير من احتمال حصول غارات على سوريا

أرشيفية

قالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنها عدلت مسارات رحلاتها المتجهة أساسا إلى بيروت وتل أبيب، بعد تحذير الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران من احتمال شن غارات على سوريا.

وأوضحت الشركة، أن "إير فرانس" أخذت في الاعتبار معلومات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وعدلت خطط رحلاتها على الخطوط المعنية أساسا بيروت وتل أبيب، مضيفة أن إدارة السلامة في الشركة تتابع عن كثب تطور الأحداث.

وقال متحدث باسم الوكالة الأوروبية لفرانس برس، إن الوكالة أبلغت أمس الدول الأعضاء في الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، باحتمال شن غارات جوية على سوريا بصواريخ "جو-أرض" أو عابرة للقارات في الساعات الـ 72 القادمة، بداية من أمس، واحتمال حدوث اضطرابات مؤقتة في أجهزة توجيه الملاحة.

 

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