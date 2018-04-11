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الوطن

"أبو اليزيد": 50 من شيوخ الحرف التراثية يشاركون في احتفالية "الأثار"

منذ 25 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
"أبو اليزيد": 50 من شيوخ الحرف التراثية يشاركون في احتفالية "الأثار"

ارشيفية

قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج، إن  الاحتفال، الذي تنظمه وزارة الآثار الأربعاء المقبل للحرف التراثية، والذي يشترك به أكثر من 50 عارضًا من شيوخ الحرف التراثية يمارسون حرفهم أمام الجمهور، وذلك بهدف تشجيع هذه الحرف على الاستمرار، وإلقاء الضوء عليها للاهتمام بها. 

وأشار أنه من بين هذه الحرف شغل الأرابيسك وتكفيت النحاس والزجاج المعشق والمشكاوات والرسم على البردي والخيامية والسيرما والخزف والفخار والطرابيش والسجاد اليدوي  والصدف ومنتجات الخوص وصناعة ورق البردي، وغيرها من الحرف المتوارثة.

وأوضح "أبو اليزيد" أن المهرجان يضم عدداً من الفقرات الفنية التراثية مثل عروض التنورة والمزمار والفن الشعبي، كما يقام على هامشه ندوة تثقيفية توضح مدى إمكانية مساهمة الحرف التراثية في تنمية الاقتصاد الوطني ومعرضًا لكتب الآثار من إصدارت الوزارة.

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