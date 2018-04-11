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الوطن

"زراعة النواب" عن تحديد سعر توريد القمح بـ600 جنيه: الفلاح ليس مظلوما

منذ 24 دقيقة
كتب: هبة أمين
"زراعة النواب" عن تحديد سعر توريد القمح بـ600 جنيه: الفلاح ليس مظلوما

عبدالحميد الدمرداش

قال النائب عبدالحميد دمرداش، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن ما أعلنه مجلس الوزراء اليوم، بشأن تحديد سعر توريد القمح بـ 600 جنيه، أمر موفق في هذه المرحلة الراهنة.

وأضاف دمرداش، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اليوم، إن الفلاح ليس مظلومًا كما كان في السابق، في ظل اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية به.

وأشار إلى أن تحديد سعر المحصول ليس به "حلو ووحش"، ولكن على الحكومة دراسة متوسطات الأسعار العالمية ومواعيد الشراء والجودة حتى لا يتم المطالبة برفع السعر بشكل جزافي.

وأضاف "دمرداش"، يجب ألا نظلم الدولة أو الفلاح ونكون عادلين معهما.

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