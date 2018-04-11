تسجيل الدخول

الوطن

وزير النقل: إنشاء رصيف 55 يعد أهم مشروعات ميناء الإسكندرية

منذ 32 دقيقة
كتب: وائل سعد
وزير النقل: إنشاء رصيف 55 يعد أهم مشروعات ميناء الإسكندرية

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

وصف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن مشروع إنشاء رصيف 55 بميناء الإسكندرية يعد أحد أهم المشروعات، التي تقيمها وزارة النقل باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتم معظم الصادرات والواردات من خلاله وهناك محطتان داخل الميناء الأولى يتم تشغيلها عبر الشركة القابضة والأخرى، ويتم تشغيلها عن طريق شركة قطاع استثماري.

وقال "عرفات"، إن الشركتين وصلتا إلى السعة القصوى لاستقبال الحاويات فكان من الأهمية العمل والتوسع في أرصفة الميناء وإنشاء أرصفة جديدة بمواصفات مختلفة بحيث تستوعب السفن العملاقة التي تشهد تطويرًا حاليًا وأيضًا السفن الحديثة التي سيتم تصنيعها مستقبلًا، ومراعاة هذه التحديثات في التصميم والإنشاء للأرصفة الجديدة، والتي تصل حمولتها حاليًا إلى 22 ألف حاوية مكافئة.

وأضاف، أنه كان قد تقدم مستثمر أجنبي مؤخرًا لإقامة هذا المشروع مع استعداد لتقديم قرض ميسر للتصميم والإنشاء، مشيرًا إلى أنه عندما تمت دراسة هذا المشروع من جانب وزارة النقل اكتشفت ان التكلفة ستكون عالية فتم التوافق علي استحداث نموذج مصري مائة بالمائة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاعتماد علي القدرات والخبرات والكفاءات المصرية كأولوية، وتم على آثر ذلك التوافق على إنشاء شركة لإقامة هذا المشروع بالتعاون مع هيئة قناة الشويس ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة النقل ممثلة لميناء الإسكندرية، حيث يمتلك الميناء 34% و33% لهيئة القناة و33 في المائة لقطاع الاعمال العام، بحيث سيتم بتمويل من هذه الجهات الثلاث للمرة الأولى في مصر.

 

 

أخبار متعلقة

سحر نصر: مجلس الوزراء وافق على 4 اتفاقيات لدعم المشروعات التنموية

سحر نصر: مجلس الوزراء وافق على 4 اتفاقيات لدعم المشروعات التنموية
غدا.. وزير التموين يعرض أسعار القمح على مجلس الوزراء

غدا.. وزير التموين يعرض أسعار القمح على مجلس الوزراء
مجلس الوزراء يجتمع مع رؤساء النقابات العمالية اليوم

مجلس الوزراء يجتمع مع رؤساء النقابات العمالية اليوم
رئيس مجلس الوزراء يعين عميد هندسة الإسكندرية نائبا لشؤون خدمة المجتمع

رئيس مجلس الوزراء يعين عميد هندسة الإسكندرية نائبا لشؤون خدمة المجتمع

التعليقات

تحطم طائرة جزائرية

أحدث الأخبار

آخرهم درة وأصالة.. محمد صلاح يتابع 10 فنانين عبر "إنستجرام"

آخرهم درة وأصالة.. محمد صلاح يتابع 10 فنانين عبر "إنستجرام"

عاجل| وسائل إعلام: الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا في أجواء الرياض

عاجل| وسائل إعلام: الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا في أجواء الرياض

"أديس أبابا" قرار النواب الأمريكي حول حقوق الإنسان في البلاد غير مناسب

"أديس أبابا" قرار النواب الأمريكي حول حقوق الإنسان في البلاد غير مناسب

الشركات الألمانية تؤكد عزمها مواصلة النشاط في السوق الروسية

الشركات الألمانية تؤكد عزمها مواصلة النشاط في السوق الروسية

"العليا لتوزيع الكهرباء": 90% نسبة تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية

"العليا لتوزيع الكهرباء": 90% نسبة تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية

اختيارات الوطن

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

بعد هدفه في مانشستر سيتي.. «صلاح» يحطم أرقام أساطير الدوري الإنجليزي

بعد هدفه في مانشستر سيتي.. «صلاح» يحطم أرقام أساطير الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

عاجل