وزير النقل: إنشاء رصيف 55 يعد أهم مشروعات ميناء الإسكندرية

وصف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن مشروع إنشاء رصيف 55 بميناء الإسكندرية يعد أحد أهم المشروعات، التي تقيمها وزارة النقل باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتم معظم الصادرات والواردات من خلاله وهناك محطتان داخل الميناء الأولى يتم تشغيلها عبر الشركة القابضة والأخرى، ويتم تشغيلها عن طريق شركة قطاع استثماري.

وقال "عرفات"، إن الشركتين وصلتا إلى السعة القصوى لاستقبال الحاويات فكان من الأهمية العمل والتوسع في أرصفة الميناء وإنشاء أرصفة جديدة بمواصفات مختلفة بحيث تستوعب السفن العملاقة التي تشهد تطويرًا حاليًا وأيضًا السفن الحديثة التي سيتم تصنيعها مستقبلًا، ومراعاة هذه التحديثات في التصميم والإنشاء للأرصفة الجديدة، والتي تصل حمولتها حاليًا إلى 22 ألف حاوية مكافئة.

وأضاف، أنه كان قد تقدم مستثمر أجنبي مؤخرًا لإقامة هذا المشروع مع استعداد لتقديم قرض ميسر للتصميم والإنشاء، مشيرًا إلى أنه عندما تمت دراسة هذا المشروع من جانب وزارة النقل اكتشفت ان التكلفة ستكون عالية فتم التوافق علي استحداث نموذج مصري مائة بالمائة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاعتماد علي القدرات والخبرات والكفاءات المصرية كأولوية، وتم على آثر ذلك التوافق على إنشاء شركة لإقامة هذا المشروع بالتعاون مع هيئة قناة الشويس ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة النقل ممثلة لميناء الإسكندرية، حيث يمتلك الميناء 34% و33% لهيئة القناة و33 في المائة لقطاع الاعمال العام، بحيث سيتم بتمويل من هذه الجهات الثلاث للمرة الأولى في مصر.