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الوطن

مميش: إنشاء شركة مساهمة يرفع تصنيف ميناء الإسكندرية بالشرق الأوسط

منذ 36 دقيقة
كتب: وائل سعد
مميش: إنشاء شركة مساهمة يرفع تصنيف ميناء الإسكندرية بالشرق الأوسط

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

قال الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، إن مشروع تأسيس شركة مساهمة مصرية بين هيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البري والبحري، وهيئة ميناء الإسكندرية طال انتظاره ويفك الاشتباك داخل ميناء الاسكندرية باعتباره من المشروعات القومية ويستقبل نحو 2 مليون حاوية سنويا ويبلغ حجمه حوالي 2,5 كيلومتر بما يسهل تداول الحاويات والسلع ويضيف للصناعة والتجارة وياهل لنمو اقتصادي واعد.

من ناحيته أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، أن هذا المشروع سيرفع تصنيف ميناء الإسكندرية ضمن موانئ منطقة البحر المتوسط باعتباره بوابة مصر الشمالية بحيث يستطيع التعامل مع السفن الكبيرة والعملاقة.

وأضاف "مميش" خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن هيئة قناة السويس نحجت في استقبال السفن العملاقة التي يبلغ حجمها 66 قدم.

وأوضح أن الرصيف 55 سيكون قادرا علي التعامل مع الاجيال الحالية والقادمة من سفن الحاويات، وحاليا يتم تنويع انشطة قناة السويس بحيث تحقق التنمية المستدامة كما تشارك الهيئة في أعمال التكريك وبناء الارصفة بميناء الاسكندرية وسيتم الاعلان عن شركة جديدة للتكريك، وهي فكرة مصرية خالصة من حيث الرؤية والانشاء والتنفيذ بناء علي توجيهات القيادة السياسية.

 

 

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