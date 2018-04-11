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الوطن

محافظ الإسماعيلية يفتتح الكورنيش السياحي الجديد نهاية أبريل الجاري

منذ 34 دقيقة
كتب: الوطن
محافظ الإسماعيلية يفتتح الكورنيش السياحي الجديد نهاية أبريل الجاري

محافظ الإسماعيلية " افتتاح الكورنيش السياحي الجديد نهاية أبريل الجاري .

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن أعمال الكورنيش الجديد والممشى السياحي على بحيرة الصيادين وطريق البلاجات أوشك على الانتهاء، بطول يبلغ 2150 مترًا، وعرض يتراوح ما بين 95 إلى 120 مترًا، ويشمل ممشى خاص للمشاة وطريق للدراجات، بالإضافة إلى عدد من المطاعم، والكافتيريات، ودورات مياه عمومية متطورة، وبرجولات، ومقاعد.

وأكد المحافظ على إنه من المنتظر أن يتم افتتاح الكورتيش قبل نهاية شهر أبريل الجاري ليكون إضافة جديدة لملف الإنجازات والمشروعات التنموية والخدمية بالإسماعيلية.

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