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الوطن

روسيا: المسلحون بالغوطة الشرقية "فبركوا" الهجوم الكيميائي

منذ 10 دقيقة
كتب: وكالات
روسيا: المسلحون بالغوطة الشرقية "فبركوا" الهجوم الكيميائي

رئيس هيئة الأركان الروسية

أعلن النائب الأول لقائد إدارة العمليات العامة بهيئة الأركان القوات المسلحة الروسية، الفريق فيكتور بوزنيخير، اليوم الخميس، أن المسلحين في سوريا حاولوا القيام باستفزازات باستخدام المواد السامة في سوريا لأكثر من مرة، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال بوزنيخير خلال مؤتمر صحفي: "المجموعات المسلحة غير القانونية الناشطة في الغوطة الشرقية حاولت مرارا خلال العملية الإنسانية في سوريا تنظيم استفزازات باستخدام المواد السامة لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام السلاح الكيميائي".

وتابع: "الإرهابيون لم يتمكنوا خلال الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية من تنفيذ أي استفزاز كيميائي ضد المدنيين".

وأضاف: "ولذلك يبدوا أنهم قاموا يوم 7 أبريل بتنفيذ آخر محاولة لفبركة شهادات كاذبة حول قيام القوات السورية باستخدام مواد سامة في الغوطة الشرقية، وعناصر الخوذ البيضاء الناشطين في صفوف المسلحين قاموا مجددا بفبركة هجوم كيميائي على المدنيين أمام عدسات الكاميرات".

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