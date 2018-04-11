تدريب صيفي لطلاب "هندسة عين شمس" بالهيئة القومية للإنتاج الحربي

أعلن الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، توفير فرص تدريب عملي لطلاب الكلية بشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي للفرق الثالثة لأقسام (الهندسة الكهربائية - الهندسة الميكانيكية) خلال شهور الأجازة الصيفية (يوليو - أغسطس).

وأوضح أن التدريب يأتي في إطار حرص جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت ، على رفع كفاءة الطلاب و إكسابهم خبرات عملية علي ايدي خبراء و متخصصين في مختلف المجالات الهندسة.

يذكر أنه على من يرغب بالتقدم التوجه لإدارة شئون الطلاب فى موعد غايتة الأربعاء الموافق 18 ابريل 2018، مرفق صورة من بطاقة الرقم القومى - اختيار الشركة من كشف الاسماء المرفق للشركات.