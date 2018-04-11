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الوطن

الحكومة توافق على إنشاء مرسى عائم ببورسعيد لاستقبال ناقلات الغاز

اليوم PM 05:47
كتب: وائل سعد
الحكومة توافق على إنشاء مرسى عائم ببورسعيد لاستقبال ناقلات الغاز

شريف اسماعيل

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الذي عقده، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروعي قرار، الأول بإنشاء مرسى بحري عائم "منصة عائمة" بمنطقة الجميل غرب بورسعيد.

وقال مجلس الوزراء، في بيان له، إن المرسى يستخدم في أغراض استقبال ناقلات غاز البروبان والبروبلين المسال باسم الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين.

وأضاف المجلس أن القرار الثاني يتمثل في منح حق التزام للشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين لإدارة وتشغيل وصيانة المرسى البحري العائم بالمنطقة شمال غرب بورسعيد لمدة 15 عامًا.

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