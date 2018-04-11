افتتح هشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية وبرفقتهم الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية، بافتتاح ملعب لكرة القدم الخماسية بمدرسة الشهيد محمد إتربى مصطفى الإعدادية بنين(الناصرية سابقًا) بالإسماعيلية، والذي أنشأته شركة بيبسي ضمن برتوكول التعاون المبرم بينها وبين الوزارة.

كما أقيمت عليه نهائيات بطولة دورى بيبسي للمدارس "ابتدائي وإعدادي" تحت رعاية شادى محمد الطويلة المسؤول التنفيذي لدوري بيبسي للمدارس، وذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأنشطة وخاصة النشاط الرياضي والذي ينعكس بالأثر الإيجابي على الحياة الدراسية والمهنية والعملية للطلاب.

وأوضح السنجرى، أن دورى بيبسي للمدارس مستمر للعام الخامس عشر على التوالي مما يؤكد على نجاح المنظومة، مشيرًا إلى أن العديد من اللاعبين المشهورين بالمنتخب تم اكتشافهم من خلال الدوري أمثال: تريزيجيه، وأحمد حسن كوكا، وحسين السيد، وأحمد الشناوي، وعلي العربي، وحسام حسن توكل.

كما أشادت حسن بما يبذله الطلاب اللاعبون من جهد لإثباتالذات وتحقيق الفوز، تيمنًا باللاعب المصري الأصيل محمد صلاح، حيث اتفق الجميع على وصفه بالقوة الناعمة التي أسرت القلوب، وهو مثال يحتذى به في رفع علم واسم مصر عاليًا بين الدول.

وأشارت علام إلى أن دورى بيبسى استضاف اليوم أربعة من لاعبى نادى الاسماعيلى الذين كانت بدايتهم من دورى بيبسى؛ لتحفيز الموهوبين من الطلاب وهم: محمد عواد حارس المرمى واللاعبين محمد فتحى وإبراهيم حسن وباهر المحمدى، وقد قام اللاعبون بلعب مباراة استعراضية مع الطلاب الفائزين وسط تهليل وتشجيع الحاضرين، وبنهاية الفعاليات تم تسليم الكؤوس.