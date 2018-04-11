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الوطن

رئيسة وزراء بريطانيا مصدومة من الفيتو الروسي بشأن سوريا

منذ 36 دقيقة
كتب: أ ف ب
رئيسة وزراء بريطانيا مصدومة من الفيتو الروسي بشأن سوريا

تيريزا ماي

انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء استخدام روسيا "الصادم" للفيتو ضد قرار لمجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا.

وقالت ماي "لقد صدمني ذلك، ولكنني لست متفاجئة".

ولجأت روسيا الثلاثاء الى الفيتو ضد مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة لاعادة تشكيل "آلية تحقيق دولية مشتركة" للتحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا وتحديد المسؤولين عنها.

كما رفضت واشنطن بدورها مشروع قرار روسيا يتعلق بالهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

واضافت ماي "نعمل مع حلفائنا وشركائنا لنصل بسرعة الى تفاهم حول ما حدث على الارض. وجميع المؤشرات تدل على ان النظام السوري مسؤول".

واعتبرت ان "استخدام الاسلحة الكيميائية لا يمكن ان يمر بدون محاسبة .. سنعمل مع حلفائنا المقربين على كيفية ضمان محاسبة المسؤولين".

واجرى الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون وماي مكالمة هاتفية مشتركة الثلاثاء لمناقشة رد المجتمع الدولي على الهجوم المفترض.

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