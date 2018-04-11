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الوطن

الثلاثاء.. الأعلى للثقافة يناقش الأبعاد الاجتماعية لحروب الجيل الرابع

منذ 7 دقيقة
كتب: شيماء عادل
الثلاثاء.. الأعلى للثقافة يناقش الأبعاد الاجتماعية لحروب الجيل الرابع

الثلاثاء.. الأعلى للثقافة يناقش" الأبعاد الاجتماعية لحروب الجيل الرابع

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس، ندوة تحت عنوان "الأبعاد الاجتماعية لحروب الجيل الرابع" تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس، تنظمها لجنة لجنة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالمجلس، ومقررها الدكتور أحمد عبدالله زايد، في الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء 17 أبريل الجاري بقاعة الفنون بمقر المجلس في ساحة دار الأوبرا.

يدير الندوة الدكتور عبدالوهاب جودة الحايس ـ أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس، ويتحدث فيها الدكتور أحمد مجدي حجازي، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، واللواء الدكتور محمد الأبشيهي، مدير الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، والدكتور خالد عبدالفتاح أستاذ مساعد علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان.

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