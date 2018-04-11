صالون الثقافات ينظم غدا ندوة حول السينما الإفريقية

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس، اللقاء الأول لصالون الثقافات الأفريقية تحت عنوان "السينما في إفريقيا" في السادسة من مساء غدا الخميس بقاعة المجلس بمقره فى ساحة دار الأوبرا.

يحاضر في اللقاء المخرجة عزة الحسيني، والناقد السينمائي كمال رمزي، بحضور عدد من المهتمين والمتخصصين في الشأن الثقافي الأفريقي، ويتناول الصالون شهريًا قضية من القضايا الثقافية المتعلقة بسبل توطيد العلاقات بين الثقافة المصرية والثقافات الأفريقية المختلفة؛ وفتح المجال لمستقبل أفضل لتلك العلاقات.