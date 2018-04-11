تسجيل الدخول

الوطن

صالون الثقافات ينظم غدا ندوة حول السينما الإفريقية

منذ 15 دقيقة
كتب: شيماء عادل
صالون الثقافات ينظم غدا ندوة حول السينما الإفريقية

صالون الثقافات الإفريقي ينظم غدا ندوة حول السينما الإفريقية

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس، اللقاء الأول لصالون الثقافات الأفريقية تحت عنوان "السينما في إفريقيا" في السادسة من مساء غدا الخميس بقاعة المجلس بمقره فى ساحة دار الأوبرا.

يحاضر في اللقاء المخرجة عزة الحسيني، والناقد السينمائي كمال رمزي، بحضور عدد من المهتمين والمتخصصين في الشأن الثقافي الأفريقي، ويتناول الصالون شهريًا قضية من القضايا الثقافية المتعلقة بسبل توطيد العلاقات بين الثقافة المصرية والثقافات الأفريقية المختلفة؛ وفتح المجال لمستقبل أفضل لتلك العلاقات.

أخبار متعلقة

بالفيديو| ماذا يحدث "لو المصري طلع الفضاء"؟.. السينما تجيب

بالفيديو| ماذا يحدث "لو المصري طلع الفضاء"؟.. السينما تجيب
"الإسماعيلية السينمائي" يصدر "علي أبو شادي.. في رحاب السينما والثقافة"

"الإسماعيلية السينمائي" يصدر "علي أبو شادي.. في رحاب السينما والثقافة"
بالفيديو| الملاكمة تهزم كرة القدم بالضربة القاضية في السينما

بالفيديو| الملاكمة تهزم كرة القدم بالضربة القاضية في السينما
"شمال أفريقيا" تعين فينكورب لإجراء دراسة القيمة العادلة

"شمال أفريقيا" تعين فينكورب لإجراء دراسة القيمة العادلة

التعليقات

تحطم طائرة جزائرية

أحدث الأخبار

"الصحفيين العرب" يحرك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل

"الصحفيين العرب" يحرك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل

قطع «المرافق» عن «الزمالك» بسبب المخالفات

قطع «المرافق» عن «الزمالك» بسبب المخالفات

الحكومة توافق على عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بالقاهرة

الحكومة توافق على عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بالقاهرة

المترو: الدفع بـ5 قطارات بالخطين الأول والثالث لمواجهة زحام الركاب

المترو: الدفع بـ5 قطارات بالخطين الأول والثالث لمواجهة زحام الركاب

المترو: الدفع بـ60 فرقة صيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال

المترو: الدفع بـ60 فرقة صيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال

اختيارات الوطن

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

الأكثر قراءة

عاجل