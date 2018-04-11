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الوطن

قطع «المرافق» عن «الزمالك» بسبب المخالفات

منذ 2 دقيقة
كتب: طارق صبرى

من النسخة الورقية

العدد : 2174

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قطع «المرافق» عن «الزمالك» بسبب المخالفات

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أصدر اللواء جمال الشبكشى، رئيس حى العجوزة، قراراً بقطع المرافق «المياه والكهرباء والغاز» عن نادى الزمالك النهرى الكائن فى 91 شارع النيل بمنطقة العجوزة. وخاطب حى العجوزة، اليوم، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وشركة تاون جاس، وشركة كهرباء الجيزة، لعدم توصيل الخدمة للنادى النهرى للزمالك إعمالاً لنص القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، نظراً لتحرير المحضر رقم 96 لسنة 2018 بشأن مخالفة نادى الزمالك النهرى لقرار محافظ الجيزة رقم 14153 لسنة 2017 والخاص بالاشتراطات البنائية على كورنيش النيل، وقرار إيقاف الأعمال المخالفة رقم 74 لسنة 2018 بتاريخ 4 أبريل الجارى.

حى العجوزة يخاطب الشركات لوقف الخدمة عن النادى النهرى

وقال مصدر حكومى مسئول إن شركات «المياه والكهرباء والغاز» ملزمة بتنفيذ قرار رئيس حى العجوزة بقطع المرافق عن نادى الزمالك النهرى، وفى حالة التأخر أو عدم التنفيذ يعد ذلك مخالفة صريحة للقانون. وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن جميع القرارات التى يتم اتخاذها تجاه المخالفين للقانون تتم مراجعتها من عدة جهات رقابية، مشيراً إلى أن إحدى الجهات الرقابية رصدت تأخر حى العجوزة فى إصدار قرار إيقاف الأعمال المخالفة بنادى الزمالك النهرى حيث كانت الأعمال اقتربت من الانتهاء أو انتهت فعلاً، فيما أرجع مسئولو الحى ذلك التأخير باستغلال إدارة نادى الزمالك للانتخابات الرئاسية وانشغال حى العجوزة بإعداد لجان الاقتراع لإنهاء تلك الأعمال المخالفة.

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