أحمد موسى: شقيق مستشار شيخ الأزهر فُصل من القضاء بتهمة التزوير

قال الإعلامي أحمد موسى، إن معاون نيابة يُدعى أحمد عبدالسلام شقيق المستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر الشريف، اُتهم بتزوير قضية من القضايا التي تُنظر أمامه، ما جعل مجلس الأعلى للقضاء يحيله إلى مجلس تأديب العام الماضي بناءً على التحقيقات التي قُدمت في تلك الواقعة، ويقرر فصله.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن قرار الفصل الصادر بحق أحمد عبدالسلام يمنعه من ممارسة القضاء في أي جهة قضائية أخرى، ولكن حدثت محاولة للتحايل من قبل شقيقه محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر، من أجل الضغط على المجلس الأعلى للقضاء لتغيير الحكم إلى استقاله بدلًا من فصل حتى يحق له التقدم لأي جهة قضائية مرة أخرى للعمل بها.

وتابع أن "قضية التزوير من الجرائم المخلة بالشرف مثلها مثل الرشوة، ولكن المجلس الأعلى للقضاء رفض تلك التدخلات كونه قضاء جليل وشريف، حيث يضم المجلس أكبر 7 قضاة في مصر، وتم إحالة أحمد عبدالسلام إلى وظيفة غير قضائية".

وناشد الإعلامي، شيخ الأزهر بالتحقيق في الواقعة كون لا أحد فوق القانون، مضيفًا: "أنا بقول لحضرتك لأنك عالم جليل ومحترم حقق في هذا الأمر، ومن حق محمد عبد السلام الرد على تلك المعلومات، الدولة لا تحمي أحد، إحنا شوفنا وزراء بيتقبض عليهم، ومحافظين وغيرهم واللي بيغلط غلطة يتحملها، إزاي أنا اتدخل عشان أغير قرار، هل ده معقول في بلد تتحدث عن العدالة".

وأشار إلى أن محمد عبدالسلام، توجه لمجلس الدولة لترشيح شقيقه للعمل به، مناشدًا المجلس الأعلى للقضاء التحقيق في واقعة تدخل مستشار شيخ الأزهر لتعيين شقيقه به.