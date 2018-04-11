تسجيل الدخول

الوطن

غدا.. خامس جلسات محاكمة حسن مالك بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي

منذ 8 دقيقة
كتب: هيثم البرعى
غدا.. خامس جلسات محاكمة حسن مالك بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي

المستشار محمد شيرين فهمي

تعقد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، غدا الخميس، خامس جلسات محاكمة رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، و23 آخرين من بينهم عبد الرحمن سعودي، مالك سلسلة محلات "سعودي"، لاتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون.

وأمر النائب العام، في نوفمبر الماضي، بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال؛ لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

وأجرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، تفتيشًا لمسكن "مالك"، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية؛ للإضرار بالاقتصاد القومي، عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، وخصوصًا الوفود الروسية والأوروبية.

وعثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما عثرت أجهزة الأمن والتحقيق، بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوات للتجمهر وقطع الطرق، وكيفية التأثير على الرأي العام.

أخبار متعلقة

تأجيل محاكمة حسن مالك بتهمة الإضرار بالاقتصاد لـ12 أبريل

تأجيل محاكمة حسن مالك بتهمة الإضرار بالاقتصاد لـ12 أبريل
تأجيل محاكمة حسن مالك وآخرين بتهمة الإضرار بالاقتصاد إلى الغد

تأجيل محاكمة حسن مالك وآخرين بتهمة الإضرار بالاقتصاد إلى الغد
"التصعيد الثوري وخريطة الغاز" بين أحراز حسن مالك بـ"الإضرار بالاقتصاد"

"التصعيد الثوري وخريطة الغاز" بين أحراز حسن مالك بـ"الإضرار بالاقتصاد"
بدء ثالث جلسات محاكمة حسن مالك وآخرين بتهمة الإضرار بالاقتصاد

بدء ثالث جلسات محاكمة حسن مالك وآخرين بتهمة الإضرار بالاقتصاد
غدا.. ثالث جلسات محاكمة حسن مالك بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي

غدا.. ثالث جلسات محاكمة حسن مالك بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي
شقيق القيادي الإخواني حسن مالك يصوت للسيسي في الانتخابات الرئاسية

شقيق القيادي الإخواني حسن مالك يصوت للسيسي في الانتخابات الرئاسية
نجل القيادي الإخواني حسن مالك يصوّت للسيسي في الانتخابات الرئاسية

نجل القيادي الإخواني حسن مالك يصوّت للسيسي في الانتخابات الرئاسية
غدا .. ثاني جلسات محاكمة حسن مالك وآخرين بتهمة الإضرار بالاقتصاد

غدا .. ثاني جلسات محاكمة حسن مالك وآخرين بتهمة الإضرار بالاقتصاد
حسن مالك: حصلت على خطة «التصعيد الثورى» من «الجماعة» لخلق «انكماش» فى السوق.. الحلقة الثانية

حسن مالك: حصلت على خطة «التصعيد الثورى» من «الجماعة» لخلق «انكماش» فى السوق.. الحلقة الثانية
«الوطن» تنشر نص تحقيقات النيابة مع رجل الأعمال حسن مالك فى قضية الإضرار بالاقتصاد.. الحلقة الأولى

«الوطن» تنشر نص تحقيقات النيابة مع رجل الأعمال حسن مالك فى قضية الإضرار بالاقتصاد.. الحلقة الأولى

التعليقات

تحطم طائرة جزائرية

أحدث الأخبار

ضبط تاجر لتجميعه دقيق بلدي لإعادة بيعه بالسوق السوداء ببني سويف

ضبط تاجر لتجميعه دقيق بلدي لإعادة بيعه بالسوق السوداء ببني سويف

ارتفاع عملاء الغاز الطبيعي المنزلي ببني سويف إلى 131 ألف و989

ارتفاع عملاء الغاز الطبيعي المنزلي ببني سويف إلى 131 ألف و989

"الأمومة والطفولة": نواجه إيذاء الأطفال على الإنترنت بـ"أنا ضد التنمر"

"الأمومة والطفولة": نواجه إيذاء الأطفال على الإنترنت بـ"أنا ضد التنمر"

جولة سياحية لملكات جمال العالم داخل قصر المنتزه بالإسكندرية

جولة سياحية لملكات جمال العالم داخل قصر المنتزه بالإسكندرية

الملحق الثقافي الكويتي تشيد بمستوى كليات ومعامل جامعة كفر الشيخ

الملحق الثقافي الكويتي تشيد بمستوى كليات ومعامل جامعة كفر الشيخ

اختيارات الوطن

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

الأكثر قراءة

عاجل