ارتفاع عملاء الغاز الطبيعي المنزلي ببني سويف إلى 131 ألف و989

أعلنت محافظة بني سويف، عن آخر مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال توصيل الغاز الطبيعي، حيث تبين من تقارير شركة وادي النيل للغاز حول موقف الغاز الطبيعي، والتي وجه بإعدادها المحافظ المهندس شريف حبيب، أن هناك زيادة مطردة، خلال شهر مارس الماضي في توصيل خدمة الغاز الطبيعي للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية في دائرة المحافظة.

وتبين من التقارير توصيل الخدمة لعدد 3 آلاف و79 عميلاً منزليًا خلال شهر مارس الماضي، ليصل إجمالي العملاء المنزليين اللذين يعملون بالغاز الطبيعي إلى 131 ألف و989 عميلاً.