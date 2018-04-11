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الوطن

عبور 56 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن للمجرى الملاحي لقناة السويس

منذ 39 دقيقة
كتب: الوطن
عبور 56 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن للمجرى الملاحي لقناة السويس

المجرى الملاحي لقناة السويس

شهد المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم، عبور 56 سفينة، بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين الشمالي والجنوبي للبحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضح تقرير حركة الملاحة الدولي ،أن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفن بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت سفينة الحاويات التي ترفع علم جزر المارشال AL LASHRAB ، بحمولة 159 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى الصين.

وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب بالقناة الجديدة، بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت سفينة الحاويات التي ترفع علم جزر المارشال MOL TRAEITION، بحمولة 218 ألف طن، قادمة من سنغافورا، ومتجهة إلى المغرب.

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