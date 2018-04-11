عروض منوعة بالمهرجان الثقافي لـ"ألسن سوهاج"

شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، انطلاق المهرجان الثقافي في الشعر والغناء والعروض المسرحية لكلية الألسن، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية شباب الكلية، بالتعاون مع اتحاد الطلاب.

وأكد الدكتور بهاء مزيد، عميد الكلية، أن هذا المهرجان بمثابة تنمية للمهارات اللغوية والإبداعية لدى الطلاب، وممارسة اللغة وربط المجتمع بمختصين مؤهلين بالمعرفة، والخبرة النظرية في مجال اللغات الأجنبية وآدابها ومد جسور التعاون المعرفي والثقافي.

وأوضح الدكتور حمادي عبدالحميد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أنه تنافست خلال المهرجان خمس عروض مسرحية بخمس لغات وهى اللغة الألمانية، والفارسية، والفرنسية، والإنجليزية، وأخيرًا العبرية.

وفى نهاية اليوم سلم رئيس الجامعة درع الكلية لطلاب قسم اللغة الإنجليزية الفائز بهذه المسابقة.