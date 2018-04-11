ضبط 3 متهمين بجبل أبو حزام كانوا رفقة "خط الصعيد" أثناء مقتل ضابط قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية في قنا، اليوم، 3 متهمين بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية في قرية أبوحزام، خلال مداهمة الجبل الذي شهد أمس استشهاد ضابط أمن مركزي.

وتلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكنت القوة الأمنية المكلفة في جبل أب حزام من ضبط "هشام. م"، و"نصرالدين. س"، مقيمان في أبوحزام، و"أشرف. م"، مقيم الجيزة، مسجلين خطر بحوزتهم بندقية إسرائيلي، وبندقيتين آليتين، وطلقات نارية، لاتهامهم بالقتل ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة، في واقعة استشهاد ضابط شرطة، وإصابة آخر ومجند، في اشتباكات بين الشرطة والعناصر الإجرامية الخطرة بجبل أبوحزام.

وبحسب بيان مديرية أمن قنا، اعترف المتهمين أنهم كانوا برفقة خط الصعيد الذي يدعي نور أبوحجازي، خلال الاشتباكات مع الشرطة أمس.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.