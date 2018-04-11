تسجيل الدخول

الوطن

ضبط 3 متهمين بجبل أبو حزام كانوا رفقة "خط الصعيد" أثناء مقتل ضابط قنا

منذ 26 دقيقة
كتب: رجب آدم
ضبط 3 متهمين بجبل أبو حزام كانوا رفقة "خط الصعيد" أثناء مقتل ضابط قنا

الشهيد الضابط محمدي رجب الذي قتل على مطاريد قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية في قنا، اليوم، 3 متهمين بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية في قرية أبوحزام، خلال مداهمة الجبل الذي شهد أمس استشهاد ضابط أمن مركزي.

وتلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكنت القوة الأمنية المكلفة في جبل أب حزام من ضبط "هشام. م"، و"نصرالدين. س"، مقيمان في أبوحزام، و"أشرف. م"، مقيم الجيزة، مسجلين خطر بحوزتهم بندقية إسرائيلي، وبندقيتين آليتين، وطلقات نارية، لاتهامهم بالقتل ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة، في واقعة استشهاد ضابط شرطة، وإصابة آخر ومجند، في اشتباكات بين الشرطة والعناصر الإجرامية الخطرة بجبل أبوحزام.

وبحسب بيان مديرية أمن قنا، اعترف المتهمين أنهم كانوا برفقة خط الصعيد الذي يدعي نور أبوحجازي، خلال الاشتباكات مع الشرطة أمس.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

أخبار متعلقة

عاجل| استشهاد ضابط شرطة برصاص قناصة بالعريش

عاجل| استشهاد ضابط شرطة برصاص قناصة بالعريش
النيابة تحقق في حادث استشهاد ضابط شرطة بكفر الشيخ

النيابة تحقق في حادث استشهاد ضابط شرطة بكفر الشيخ
"أمن قنا" يحاصر جبل نجع قرى "الدم والنار" لضبط قتلة الضابط "محمدي رجب"

"أمن قنا" يحاصر جبل نجع قرى "الدم والنار" لضبط قتلة الضابط "محمدي رجب"
مدير أمن قنا: تصفية عنصر إجرامي في اشتباكات "حمرا دوم" بنجع حمادي

مدير أمن قنا: تصفية عنصر إجرامي في اشتباكات "حمرا دوم" بنجع حمادي

التعليقات

تحطم طائرة جزائرية

أحدث الأخبار

ترحيل 38 مصريا من ليبيا والتحقيق معهم بتهمة تزوير تأشيرات

ترحيل 38 مصريا من ليبيا والتحقيق معهم بتهمة تزوير تأشيرات

 عامر الحناوي: مشروع الطاقة الشمسية بأسوان "سد عالي" جديد

 عامر الحناوي: مشروع الطاقة الشمسية بأسوان "سد عالي" جديد

قائد سوري عن مغادرة الأسد القصر الجمهوري: معلومات خاطئة ومضحكة

قائد سوري عن مغادرة الأسد القصر الجمهوري: معلومات خاطئة ومضحكة

للرجال فقط.. دراسة حديثة تكشف سر السعادة

للرجال فقط.. دراسة حديثة تكشف سر السعادة

أبو جاد: عودة السياحة الروسية سيؤثر على الموازنة.. ويجب استغلال الأمر

أبو جاد: عودة السياحة الروسية سيؤثر على الموازنة.. ويجب استغلال الأمر

اختيارات الوطن

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

الأكثر قراءة

عاجل