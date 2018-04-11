15 إبريل موعد توريد المزارعين.. والشركات تورد 7 آلاف طن قمح بقنا

يستعد مزارعو القمح في محافظة قنا، توريد محصولهم إلى صوامع وشون وهناجر المحافظة، إضافة إلى المطاحن، في الخامس عشر من الشهر الجاري، فيما واصلت الشركة الوطنية للاستصلاح الأراضي الزراعية التابعة للقوات المسلحة، والشركة اليابانية عمليات التوريد منذ أسبوع.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه جرى توريد 7 آلاف و207 أطنان و150 كيلو جرام من محصول القمح لصوامع المراشدة والترامسة بالمحافظة، قادمة من مزارع الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي بشرق العوينات التابعة للقوات المسلحة، ومزارع الشركة اليابانية في مزرعتها في المراشدة بمركز الوقف، بدرجة نقاء بلغت 23.5 قيراط، وأن عمليات التوريد مستمرة.

من جانبه، قال المهندس ممدوح بكار، وكيل وزارة التموين، إن التموين مشكل لجان فرز واستلام في 4 صوامع لتخزين الغلال و6 شون، و9 هناجر في اماكن مختلفة في المحافظة.

وشدد على أنه نبه على ضرورة فرز القمح بحسب درجة نقاوته التي تقاس بالقيراط، وعزل الأقماح القديمة وعدم اختلاطها بالأقماح الجديدة الخاصة بالموسم الحالي، موضحًا أنه حدد موعد 15 ابريل لاستقبال محصول المزارعين في المحافظة بعد وصول قائمة الأسعار.