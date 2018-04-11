تسجيل الدخول

الوطن

عجز الموازنة الأمريكية يقفز لـ600 مليار دولار في 6 أشهر

أمس PM 11:39
كتب: وكالات
عجز الموازنة الأمريكية يقفز لـ600 مليار دولار في 6 أشهر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -ارشيفية

قفز عجز الموازنة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، ليقارب عجز النصف الأول من العام المالي مستوى 600 مليار دولار.         

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الموازنة الأمريكية سجلت عجزاً بقيمة 208.7 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بعجز 176.2 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى تسجيل عجز الموازنة الأمريكية 191 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

وتراجعت الإيرادات الحكومية خلال مارس إلى 210.8 مليار دولار بهبوط بلغ 3% عن نفس الفترة من 2017، بينما ارتفعت المصروفات بنحو 7% إلى 419.6 مليار دولار.

وفي النصف الأول من العام المالي الحالي، بلغ عجز الموازنة الأمريكية 599.7 مليار دولار، بزيادة 14% عن نفس الفترة من عام 2017.

أخبار متعلقة
وزير المالية أمام الغرفة الأمريكية: ضريبة الـ5% على الأغنياء لـ3 سنوات فقط.. ولن نسمح بتجاوز عجز الموازنة 14%

وزير المالية أمام الغرفة الأمريكية: ضريبة الـ5% على الأغنياء لـ3 سنوات فقط.. ولن نسمح بتجاوز عجز الموازنة 14%
عجز الموازنة الأمريكية يبلغ 130 مليار دولار في مايو الماضي

عجز الموازنة الأمريكية يبلغ 130 مليار دولار في مايو الماضي
البيت الأبيض: زيادة عجز الموازنة الأمريكية إلى 702 مليار دولار

البيت الأبيض: زيادة عجز الموازنة الأمريكية إلى 702 مليار دولار
عجز الموازنة الأمريكية يبلغ 225 مليار دولار خلال الربع الأول

عجز الموازنة الأمريكية يبلغ 225 مليار دولار خلال الربع الأول

التعليقات

تحطم طائرة جزائرية

أحدث الأخبار

كيف يتعامل حلفاء دمشق مع الضربة الأمريكية المحتملة على سوريا؟

كيف يتعامل حلفاء دمشق مع الضربة الأمريكية المحتملة على سوريا؟

الخميس.. شاهيناز تحيي حفل نادي جزيرة الورد بالمنصورة

الخميس.. شاهيناز تحيي حفل نادي جزيرة الورد بالمنصورة

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالغردقة 

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالغردقة 

صاحب لقب "جينيس" كأكبر معمر في العالم يكشف سر بقائه على قيد الحياة

صاحب لقب "جينيس" كأكبر معمر في العالم يكشف سر بقائه على قيد الحياة

ضبط مدير شركة لحيازته سلعا منتهية الصلاحية ببني سويف

ضبط مدير شركة لحيازته سلعا منتهية الصلاحية ببني سويف

اختيارات الوطن

الأم

الأم "القوّادة".. مارست الدعارة لـ20 سنة وغوت ابنتها حتى حملتها للقبر

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

الأكثر قراءة

عاجل