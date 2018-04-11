عجز الموازنة الأمريكية يقفز لـ600 مليار دولار في 6 أشهر

قفز عجز الموازنة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، ليقارب عجز النصف الأول من العام المالي مستوى 600 مليار دولار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الموازنة الأمريكية سجلت عجزاً بقيمة 208.7 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بعجز 176.2 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى تسجيل عجز الموازنة الأمريكية 191 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

وتراجعت الإيرادات الحكومية خلال مارس إلى 210.8 مليار دولار بهبوط بلغ 3% عن نفس الفترة من 2017، بينما ارتفعت المصروفات بنحو 7% إلى 419.6 مليار دولار.

وفي النصف الأول من العام المالي الحالي، بلغ عجز الموازنة الأمريكية 599.7 مليار دولار، بزيادة 14% عن نفس الفترة من عام 2017.