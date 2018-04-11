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الوطن

خبير طاقة: مصر ستعلن الاكتفاء الذاتي من الغاز نهاية العام الجاري

أمس PM 11:46
كتب: محمود البدوي
خبير طاقة: مصر ستعلن الاكتفاء الذاتي من الغاز نهاية العام الجاري

جمال القليوبي

قال المهندس جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن مصر ستعلن الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية العام الحالي بفضل اكتشاف حقل "ظهر" في البحر المتوسط.

وأضاف "القليوبي"، خلال حواره في برنامج "الملف"، على قناة "العاصمة"، أنه مع بدء الإنتاج من حقل ظهر يعني بداية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لمصر، كما يقلل فاتورة الاستيراد من الغاز المسال من الخارج.

 وأشار إلى أنه مع اكتمال المرحلة الأولى من حقل ظهر فإن الإنتاج سيصل إلى نحو مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

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