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الوطن

ابن عم قائد الطائرة المنكوبة بالجزائر: "موقفه بطولي وشهم"

منذ 55 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
ابن عم قائد الطائرة المنكوبة بالجزائر: "موقفه بطولي وشهم"

الطائرة المنكوبة بالجزائر

قال الدكتور رؤوف دوسن ابن عم الطيار إسماعيل دوسن قائد الطائرة العسكرية المنكوبة بالجزائر، إن ابتعاد ابن عمه بالطائرة قبل سقوطها عن المناطق السكنية موقف بطولي وشهم.

وأضاف دوسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أنه حينما رأى اشتعال الطائرة في السماء وفقد السيطرة عليها وجد أن الطائرة كانت ستهبط على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الجزائر وبليدة وهي منطقة سكنية، فضل أن تسقط في مكان خالي من السكان بمنطقة معزولة حتى لا يقع مزيد من الضحايا.

وأشار، إلى أن السلطات بالجزائر بدأت في فتح التحقيق لمعرفة أسباب الحادث، لافتا إلى أن هناك بروتوكول لوضع الضحايا في صناديق الدفن. 

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